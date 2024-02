PSG - Qatar : Riolo se lâche sur un dossier sensible !

Jean de Teyssière

Mercredi soir, lors du match entre le PSG et la Real Sociedad, les supporters du PSG ont déployé des banderoles en direction de la maire de Paris, Anne Hidalgo, après son refus de vendre le Parc des Princes aux dirigeants qataris. Cette décision a conduit le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, à annoncer le départ du club du Parc des Princes. Une situation que ne souhaitent pas vivre les supporters du PSG mais qui doit être énoncé autrement que par des banderoles, selon Daniel Riolo.

« Hidalgo dégage, plie bagage. Tu nous fous trop la rage. » Cette banderole, déployée dans la tribune ultra du Collectif Ultras Paris est déjà la deuxième qui fait son apparition au Parc des Princes depuis l'annonce du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, que le PSG allait quitter son enceinte historique à cause du refus de la mairie de Paris de leur vendre le stade.

«Je trouve que ce message n'a pas lieu d'être»

Dans l'After Foot diffusée sur RMC , l'éditorialiste Daniel Riolo est revenu sur ces banderoles : « Ce n'est pas juste. Tout le monde sait que je ne porte pas Hidalgo dans mon cœur en tant que citoyen parisien. Néanmoins, je trouve que ce message n'a pas lieu d'être et que surtout, il ne sert à rien. Parce que cela passera par des élections, et ce n'est pas en mettant des banderoles "barre-toi" que ça changera quoi que ce soit. Quant au message, qui ne reviendrait qu'à lui faire porter qu'à elle la responsabilité des discussions qui sont au point mort, ce n'est pas vrai. »

«Le PSG est également responsable»