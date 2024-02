PSG : Ecoeuré par Mbappé, il vide son sac

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé face à la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et ce, grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola. Fautif sur le but du capitaine de l'équipe de France, Takefusa Kubo a fait son mea culpa après la rencontre.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité d'un tirage favorable. En effet, le club de la capitale doit se frotter à la Real Sociedad. Lors du match aller, le PSG a accueilli le club espagnol au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0, et ce, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola.

Mbappé - Haaland : C’est la panique au Real Madrid ! https://t.co/1imkAle0xb pic.twitter.com/8tF7BhhrTz — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Surpris par Mbappé, Kubo fait son mea culpa

Sur le premier but signé Kylian Mbappé, Takefusa Kubo est coupable. En effet, le crack japonais de 22 ans a lâché son marquage sur le numéro 7 du PSG, qui s'est retrouvé seul au deuxième poteau à la suite d'un corner d'Ousmane Dembélé. Interrogé par Movistar , Takefusa Kubo a fait son mea culpa après la rencontre.

«J’ai dû marquer Mbappé, mais je l’ai lâché»