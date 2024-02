PSG : Il promet déjà l'enfer après le choc !

Jean de Teyssière

Le premier acte de ce huitième de finale de la Ligue des Champions s'est bien terminé pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique ont souffert, surtout en première période, avant de finalement remporter ce match 2-0 et s'offrir un matelas confortable en vue du match retour. Mais il reste encore 90 minutes à jouer, voire 120 et Mikel Merino, le milieu de terrain de la Real Sociedad, lance déjà le match retour en promettant l'enfer au PSG.

Au Pays-Basque espagnol, le PSG devra passer outre l'énorme vacarme que leur promet le stade d'Anoeta, enceinte de la Real Sociedad. Le 8 mars prochain, le PSG devra avoir les nerfs solides pour se sortir du piège qui va être tendu par l'entraîneur basque, Imanol Alguacil.

«On peut les battre»

Interrogé par Movistar à la fin du match face au PSG (0-2), Mikel Merino, le milieu de terrain de la Real Sociedad ne s'avoue pas encore vaincu : « Nous sommes satisfaits du travail fait, avec notre public et toute l’énergie du monde on peut les battre. Avec leurs joueurs devant ils sont forts sur les transitions, mais en première période, on a dominé. »

«Deux buts, ce n’est rien»