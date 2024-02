Mercato - PSG : Kylian Mbappé va avoir un problème !

Thomas Bourseau

Les Jeux Olympiques de Paris, c’est pour cet été ! Le moment de grâce tant attendu de Kylian Mbappé ? Par le passé, l’attaquant du PSG n’a pas dissimulé ses aspirations olympiques avec la délégation tricolore. Cependant, son mercato pourrait s’avérer être un frein pour sa présence dans l’équipe de Thierry Henry. Explications.

Kylian Mbappé n’avait pas pu disputer, à son grand regret, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Pour autant, le champion du monde ne s’est pas arrêté de rêver d’or olympique avec la délégation française. Et cette année, les légendaires olympiades auront lieu cet été chez lui, à Paris. La star du PSG y est contractuellement liée jusqu’à la fin de la saison. Et c’est justement ladite incertitude sur son avenir qui pousse Thierry Henry à mettre un point d’interrogation sur sa présence dans l’équipe de France olympique cet été.

Mbappé veut jouer les JO, Henry souligne un problème

Car en effet, la situation contractuelle de Kylian Mbappé semble loin d’être réglée. Et pour cause, le capitaine de l’équipe de France agacerait à la fois le PSG à cause de son feuilleton régulier et interminable ainsi que le Real Madrid en raison de ses demandes financières XXL selon The Independent. Le suspense est à son comble quant à l’identité de son club la saison prochaine et un éventuel changement d’équipe ne ferait que compliquer la tâche de Thierry Henry pour sa sélection en marge des Jeux Olympiques de Paris.

Henry redoute des discussions avec deux clubs différents pour Mbappé