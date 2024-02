PSG : Quand Kylian Mbappé imite Kobe Bryant !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a encore marqué au Parc des princes mercredi soir face à la Real Sociedad (2-0), comme ce fut le cas à chaque match de Ligue des champions cette saison. Le buteur du PSG a fait part de sa satisfaction à la presse anglaise, tout en faisant un clin d’œil à une vieille sortie légendaire de Kobe Bryant.

Le PSG a fait un pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en ce mercredi 14 février. En effet, dans le cadre du 1/8ème de finale aller sur sa pelouse, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur la Real Sociedad (2-0), et s’est donné un avantage en marge de son déplacement crucial au Pays Basque le 5 mars prochain.

Kylian Mbappé : «Nous sommes donc heureux, mais le travail n'est pas terminé»

Buteur et homme du match, Kylian Mbappé a été invité à s’exprimer sur sa satisfaction par CBS Sports . En anglais, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a tenu le discours suivant. « Oui, nous sommes contents du résultat. Nous voulions gagner à domicile. C'était l'objectif et nous l'avons atteint. Maintenant, nous avons un autre match à jouer et avant, nous aurons trois ou quatre matchs en championnat. Nous sommes donc heureux, mais le travail n'est pas terminé ».

Kobe Bryant en 2009 : «Pourquoi se réjouir ? Le travail n'est pas terminé»