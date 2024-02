PSG : Luis Enrique rend folle la presse espagnole !

Benjamin Labrousse

Mercredi soir, le PSG de Luis Enrique s’est imposé face à la Real Sociedad (2-0) en Ligue des Champions. La formation parisienne aura toutefois montré deux visages dans cette rencontre. Ainsi, la presse espagnole ne sait plus où donner de la tête avec le coach du PSG, alors que deux tendances se dégagent à ce propos.

Le PSG sans briller. Pour son match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le club parisien recevait la Real Sociedad ce mercredi soir au Parc des Princes. Victorieux à l’arrivée, les hommes de Luis Enrique auront affiché deux visages lors de ce choc. Entre une première mi-temps très décevante, où la patte du technicien espagnol ne s’est clairement pas fait sentir, et un second acte plus qu’abouti, Luis Enrique a-t-il véritablement réussi à métamorphoser le PSG ?

PSG : Luis Enrique tente un coup de maître, c’est validé https://t.co/f1egm6LNxL pic.twitter.com/4AKEmSVDni — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« L’Espagnol est l’un des meilleurs entraîneurs dans le monde »

A cette question, la presse espagnole semble détenir plusieurs éléments de réponse. Et à ce propos, deux camps se dégagent de manière très distincte. Pour le média catalan Mundo Deportivo , cela ne fait aucun doute, Luis Enrique est l’homme providentiel du PSG : « La presse française s’en prend sans cesse et injustement à Luis Enrique. Mais que diront-ils aujourd’hui ? Il y a un besoin urgent à Paris de trouver un nouveau messie étant donné le départ plus qu’imminent de Kylian Mbappé et si aucune star ne vient, ils peuvent désormais se tourner vers le banc. Car ce qui est clair, c’est que l’Espagnol est l’un des meilleurs entraîneurs dans le monde » .

« Avec Luis Enrique, le PSG ne s’est pas amélioré non plus »