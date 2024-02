PSG : Kylian Mbappé provoque un clash improbable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur de l’ouverture du score face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a profité de l’absence d’Hamari Traoré, sorti sur blessure, pour trouver la faille et contribuer au succès important du PSG (2-0). Un but qui ne passe pas auprès d’Imanol Alguacil, s’en prenant à son joueur en conférence de presse.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Touché au genou lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad (2-0), Hamari Traoré a quitté provisoirement le terrain à l’heure de jeu, permettant à Kylian Mbappé, jusqu’ici couvert par le Malien sur les corners, d’ouvrir le score, Takefusa Kubo ayant du mal à défendre sur l’international français. Hamari Traoré a ensuite repris sa place, de quoi susciter la colère d’Imanol Alguacil.

« Si un joueur laisse son équipe à un de moins, c'est parce qu'il doit aller à l'hôpital »

En conférence de presse, l’entraîneur de la Real Sociedad s’en est pris à son défenseur. « Je ne m'explique pas qu'un joueur qui a dû sortir du terrain alors que l'équipe allait concéder un corner ne finisse pas à l'hôpital. Je ne le comprends pas... Si un joueur laisse son équipe à un de moins, c'est parce qu'il doit aller à l'hôpital », a-t-il lâché, relayé par RMC .

« L'équipe est sortie du match avec lui »