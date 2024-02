PSG : Un club annonce l’arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Au cours des semaines à venir, le feuilleton Kylian Mbappé risque de continuer d’animer le marché des transferts. Bien que le Real Madrid part en grand favori pour la star du PSG, des rumeurs sur d’autres clubs fusent dans la presse. Mais à Manchester United, on calme les ardeurs de tout le monde.

Kylian Mbappé ne va plus être un joueur du PSG la saison prochaine. Et ce, en raison de sa situation contractuelle. En effet, selon L’Équipe , le capitaine de l’équipe de France aurait fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG et partirait donc en tant qu’agent libre.

Le Real Madrid en pole, Arsenal tente un coup ?

Le Real Madrid semblerait bénéficier d’une pole position ultime et ne devrait pas être gêné ni par le FC Barcelone, le Bayern Munich et surtout Arsenal ainsi que Liverpool, deux clubs vers lesquels Kylian Mbappé est particulièrement annoncé ces derniers jours. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta a laissé planer le doute sur une éventuelle venue de Mbappé à l’Emirates Stadium.

Sir Dave Brailsford when asked to sign Kylian Mbappe for Manchester United 😅 pic.twitter.com/5fqW8eJlmH — Matty Murray 🇾🇪👑🐐 (@MattyMurray18) February 15, 2024

Manchester United vend la mèche pour Mbappé !