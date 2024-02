PSG - Mbappé : Le Real Madrid fait deux annonces !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, Kylian Mbappé quittera le PSG au terme de son contrat en juin prochain, et le capitaine de l’équipe de France a déjà fait part de sa décision à ses dirigeants. Mais de son côté, même s’il apparaît comme le grand favori pour récupérer Mbappé libre, le Real Madrid compte faire les choses dans le respect comme l’annonce Fred Hermel.

La nouvelle ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis jeudi, et elle a fait l’effet d’une bombe : Kylian Mbappé quittera bel et bien le PSG l’été prochain. L’attaquant tricolore de 25 ans, qui arrive au terme de son contrat, a indiqué à son président Nasser Al-Khelaïfi cette semaine qu’il ne prolongerait pas au Parc des Princes, et il semble donc bien parti pour s’engager avec le Real Madrid. Mais quelle est la position du club merengue sur ce feuilleton Mbappé ?

Une annonce en avril-mai ?

Interrogé sur les ondes de RMC Sport jeudi soir, Frédéric Hermel a livré ses informations à ce sujet. Le journaliste, proche du Real Madrid et basé dans la capitale espagnole, a eu l’occasion d’échanger en coulisses avec le club merengue sur cette gestion du cas Mbappé : « Ce qu’on m’avait dit il y a plusieurs semaines, c’est que le Real aimerait l’annoncer en avril-mai, pas avant, à cause du risque de confrontation en Ligue des champions », explique Hermel. Le Real Madrid refuse donc d’annonce l’arrivée de Mbappé trop tôt, mais il ne s’agit pas de la seule annonce…

« Le Real ne veut surtout pas humilier le PSG »