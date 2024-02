PSG : Incroyable, un prétendant de Mbappé balance sur son transfert

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble avoir dit stop au PSG après sept années de bons et loyaux et services. C’est en effet ce que L’Équipe a confié cette semaine et le Real Madrid serait déjà son prochain club bien qu’aucun document n’ait été pour le moment signé. Et ce n’est pas Manchester United qui dira le contraire.

Kylian Mbappé va quitter le PSG. C’est la bombe lâchée par L’Équipe jeudi. L’attaquant français aurait discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et lui aurait fait part de sa décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et après ? Direction le Real Madrid !

C’est râpé pour Arsenal ?

C’est du moins la tendance du moment. Et pour ce qui est d’Arsenal ? L’entraîneur des Gunners Mikel Arteta a ouvert la porte en conférence de presse à une telle éventualité, mais tout serait déjà bouclé ou du moins sur de bons rails pour que le Real Madrid parvienne enfin à ses fins après de multiples échecs pour attirer Mbappé.

Manchester United annonce Mbappé au Real Madrid