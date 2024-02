Le PSG lance les grandes manœuvres pour oublier Mbappé !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble s’être mis à la recherche du successeur de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui aurait annoncé son départ en interne. Plusieurs candidats sont évoqués, mais il y en a un qui séduirait tout particulièrement les Parisiens avec Victor Osimhen, ancien du LOSC qui évolue actuellement au Napoli.

Un an après les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG devrait voir une autre star planétaire faire ses valises. RMC Sport a en effet annoncé en exclusivité le départ de Kylian Mbappé, qui aurait décidé de ne pas prolonger son contrat et donc quitter Paris en fin de saison.

Mbappé déjà à Madrid ?

Rien n’est encore officiel, mais cette information a évidemment affolé l’Europe entière, puisque tout le monde souhaite savoir dans quel club Kylian Mbappé poursuivra sa carrière. Tout porte à croire que ce sera au Real Madrid et la presse espagnole, dont le journaliste Ramon Alvarez de Mon de Radio MARCA , assurent que tout serait déjà bouclé. Un accord aurait même été trouvé il y a plusieurs semaines, avec Mbappé qui devrait donc enfin couronner son rêve de revêtir le maillot blanc.

Osimhen, le nouveau favori

Mais qui va remplacer la star française au PSG ? Plusieurs grands noms sont évoqués depuis quelques jours, mais il y en a un qui revient sans cesse : celui de Victor Osimhen. Bien connu par Luis Campos, le Nigérian est toutefois un pur 9 et donc pas un successeur naturel de Kylian Mbappé. De plus, La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’il aurait plutôt l’envie de poursuivre sa carrière en Premier League, plutôt que de revenir en Ligue 1 après son expérience au LOSC.

Le PSG prêt à sortir l’artillerie lourde