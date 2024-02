Mbappé : Le PSG va éjecter un autre buteur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a annoncé cette semaine au président du PSG ainsi qu'à ses partenaires qu'il s'en irait à l'issue de la saison, et cette bombe devrait entraîner une révolution du secteur offensif en vue de la saison prochaine. D'ailleurs, avec la possible arrivée de Victor Osimhen, le PSG pourrait se débarrasser d'un autre buteur : Randal Kolo Muani.

Ce n'est donc plus un secret, et la nouvelle a fait l'effet d'une bombe cette semaine : Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison alors qu'il arrive en fin de contrat. La fin d'une ère pour le club de la capitale, qui se penche déjà activement sur l'arrivée d'un nouveau buteur de renommée internationale pour remplacer Mbappé. Et le PSG semble préparer une refonte totale de son attaque...

Mercato - PSG : Mbappé prépare un gros coup en coulisses https://t.co/8L3bRUDDiR pic.twitter.com/RwYjL7VpYA — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

« Mbappé ne sera pas le seul à quitter le PSG »

En effet, dans un chat organisé avec les lecteurs, le journaliste du Parisien Laurent Perrin a fait une annonce troublante sur l'avenir de Randal Kolo Muani au PSG : « Si Osimhen signe au PSG avec Kolo Muani et Ramos ? Ça fait un de trop ! Mbappé ne sera pas le seul à quitter le PSG l'été prochain. Certains joueurs en situation d'échec vont aussi changer d'air. Kolo Muani ne trouve pas sa place, j'ai donc une préférence pour Ramos », explique le journaliste.

Kolo Muani out ?

En situation d'échec depuis sa signature au PSG qui avait pourtant déboursé 90M€ pour son transfert l'été dernier, Randal Kolo Muani peine à confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Et si le PSG parvient à recruter un buteur du calibre de Victor Osimhen, l'horizon sera donc définitivement bouclé pour l'ancien Nantais avec également la présence de Gonçalo Ramos. Affaire à suivre...