Départ de Mbappé : Premier désaccord avec le Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé a donc décidé de changer d'air, et le capitaine de l'équipe de France devrait prendre la direction du Real Madrid. Mais alors qu'il n'a jamais caché son rêve de disputer les JO à Paris l'été prochain, Mbappé pourrait être bloqué par l'écurie espagnole qui ne verrait pas forcément d'un bon oeil sa participation aux Jeux.

C'est désormais acté, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'attaquant tricolore de 25 ans a annoncé la nouvelle ces derniers jours à sa direction ainsi qu'à ses coéquipiers dans le vestiaire, et il semble bien parti pour s'engager libre avec le Real Madrid. Mais une question se pose désormais : Mbappé aura-t-il la possibilité de disputer les Jeux Olympiques après l'Euro s'il s'engage avec le club merengue ?

Mbappé - Mercato : Le PSG a déjà tout changé https://t.co/vlZeVk6Y5B pic.twitter.com/gvHs1eGmn5 — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

« Du mal à croire que le Real le laisse enchainer Euro et JO »

Dans un chat organisé par Le Parisien , le journaliste Laurent Perrin a apporté un premier élément de réponse à ce sujet : « Mbappé veut jouer au Real, s'il y a un accord salarial, il se pliera aux décisions de son club, tout en essayant de les convaincre, notamment sur les JO. Mais au Real, il va changer d'environnement et ne sera plus le centre du monde. Au PSG, il aurait sûrement été libéré pour les JO. A Madrid, la décision sera politique. J'ai du mal à croire que Florentino Pérez le laisse enchaîner Euro et JO, pour le récupérer mi-septembre. D'un point de vue sportif, ça n'a pas de sens », explique-t-il.

Un désaccord majeur ?

Cet épineuse question sur une participation aux JO devrait pourtant avoir son importance aux yeux de Kylian Mbappé. En effet, la star du PSG n'a jamais dissimulé son envie de représenter la France aux Jeux, et nul ne doute qu'il s'agira d'un axe majeur dans ses négociations contractuelles avec le Real Madrid.