Mercato - PSG : Mbappé très critiqué au Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison, et le capitaine de l'équipe de France a annoncé la nouvelle cette semaine à son président ainsi qu'à ses coéquipiers. Il semble bien parti pour s'engager avec le Real Madrid, et Mbappé peut d'ores et déjà s'attendre à une vague de critiques de la part de la presse espagnole pour ce futur challenge.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe jeudi lorsqu'elle est sortie un peu partout dans la presse française et étrangère : Kylian Mbappé a indiqué au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qu'il ne prolongerait pas son contrat arrivant à expiration en juin prochain. L'attaquant de 25 ans va donc quitter le PSG libre à cette échéance, et tout porte à croire qu'il prendra la direction du Real Madrid qui le courtise depuis de nombreuses années. Mais Mbappé peut s'attendre à un traitement médiatique très dur en Espagne.

Le PSG s’est fait recaler par un grand nom ! https://t.co/yoUf7tQG2t pic.twitter.com/EyIoB7wSqX — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

« Les critiques seront beaucoup plus fortes qu'en France »

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Alain Roche a lancé un avertissement à Mbappé sur son futur challenge au Real Madrid : « Je comprends totalement. J'avais envie qu'il reste pour le PSG, forcément. Mais d'un point de vue sportif, oui, il faut qu'il parte. Je pensais même qu'il allait partir avant. Il faut qu'il aille dans un club prestigieux où il sera attendu au tournant, où il ne sera pas l'icône tout de suite, où il se remettra en question, où les critiques seront beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont en France. Évoluer dans un Championnat qui sera sûrement supérieur à la Ligue 1 lui fera du bien. Ici, il a fait le tour. Et puis, on a vu peu de joueurs de son niveau qui restent sept ans dans un club français », indique l'ancien joueur et dirigeant du PSG.

Un autre projet au PSG sans Mbappé