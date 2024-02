«C'est très clair» : Le prochain club de Mbappé annoncé en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette semaine, Kylian Mbappé a annoncé son départ au PSG, mais l'identité de son futur club n'a pas encore été annoncée de façon officielle. Néanmoins, le Real Madrid fait évidemment figure de grand favori pour accueillir l'attaquant français. Et pour Bixente Lizarazu, il s'agit d'ailleurs de la meilleure solution pour Kylian Mbappé.

Si Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG en coulisses, l'identité de son prochain club n'est pas encore officiellement connue bien que le suspens ne soit pas réellement de mise. Le Real Madrid est largement favori et pour Bixente Lizarazu, c'est le bon choix.

Le Real Madrid comme une évidence ?

« Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. De toute façon, tout le monde aurait commenté. Aujourd'hui, demain ou après-demain, franchement on s'en fout. Certains disent qu'il n'a pas le droit de partir libre, d'autres disent que le club lui a donné les clés du camion... », explique le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot , avant de poursuivre.

«Pour moi c'est très clair, il faut absolument qu'il au Real Madrid»