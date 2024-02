PSG : Un phénomène explose, Mbappé revoit ses plans et réalise son rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa signature au Real Madrid ne fait désormais plus de doute, Kylian Mbappé a toutefois du revoir ses plans en ce qui concerne son salaire. Et pour cause, l'éclosion de Jude Bellingham en Espagne a rapidement fait comprendre à l'actuel joueur du PSG qu'il était impossible de demander beaucoup plus que l'international anglais.

Après avoir annoncé son départ du PSG en coulisses, Kylian Mbappé négocie désormais avec son futur club. Dans cette optique, l'international français aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid où il devrait s'engager pour cinq ans. Mais avec un salaire revu à la baisse.

Mbappé contraint de revoir ses ambitions à cause de Bellingham

En effet, selon les informations de MARCA , au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait toucher entre 15 et 20M€ nets par an, contre 32M€ au PSG. Un sacré effort pour l'attaquant français qui a même accepté de revoir à la baisse les termes d'un premier accord avec le club merengue qui prévoyait un salaire annuel net de 26M€. Et pour cause, entre temps, le phénomène Jude Bellingham a explosé au Real Madrid, et il devenait donc inconcevable que Kylian Mbappé obtienne un salaire largement supérieur à celui de l'Anglais. La contrepartie nécessaire pour réaliser son rêve.

Mbappé sera quand même le joueur le mieux payé du Real