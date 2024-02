Mercato : Après Mbappé, le « nouveau Cavani » est attendu au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pati du PSG sans pouvoir réellement faire ses adieux aux supporters, Edinson Cavani demeure toujours aussi populaire auprès des supporters. Son état d'esprit irréprochable pourrait pousser le club à se renforcer avec des joueurs qui lui ressemblent. C'est en tout cas le souhait de Lionel Charbonnier, champion du monde 1998.

Kylian Mbappé en a terminé avec le PSG. Le joueur de 25 ans va terminer la saison avant de s'envoler pour le Real Madrid. Rien n'est encore officiel, mais les acteurs ont dû mal à cacher le secret à l'image de Luis Enrique. Le départ de Mbappé pourrait affaiblir considérablement le PSG, même si Lionel Charbonnier s'est montré plutôt rassurant au micro de RMC.

« C’est des mecs comme ça qu’il faut »

« Avec le départ d’une star, d’autres vont émerger. J’attends maintenant de voir un recrutement complémentaire et pas seulement des noms. Les stars au PSG ? Ces joueurs ne viendront pas et tant mieux. La France n’en veut plus. Ce ne sera pas des galactiques, mais il y aura des mecs pour se bouger. Cavani ? Je le regrette, c’était un mec qui s’arrachait. C’est des mecs comme ça qu’il faut » a déclaré l'ancien portier au micro de RMC , lors de l' After Foot.

