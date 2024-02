Mercato - PSG : Le transfert de Luis Enrique réclamé à l'étranger

Thibault Morlain

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique l'été dernier. L'Espagnol a donc endossé le costume d'entraîneur du club de la capitale, étant ainsi en charge d'un projet sur plusieurs saisons. Mais voilà qu'après seulement un an au PSG, Luis Enrique pourrait déjà faire ses valises. Tel serait en tout cas le rêve de certains... au FC Barcelone.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi a d'ores et déjà annoncé qu'il ne continuerait pas sur le banc blaugrana la saison prochaine. La question est maintenant de savoir qui viendra le remplacer au Barça. Plusieurs noms circulent et en Espagne, il avait été révélé que dans le vestiaire du FC Barcelone, on réclamait le retour de Luis Enrique. Et voilà que la menace se confirme pour le PSG...



Luis Enrique au FC Barcelone ?

C'est au tour de The Athletic d'évoquer un retour de Luis Enrique. En effet, le média britannique assure que plusieurs sources au FC Barcelone expliqueraient que l'actuel entraîneur du PSG serait l'option numéro 1 de certains en Catalogne. Retour donc au Barça pour Luis Enrique ?

