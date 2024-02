Mercato : Le PSG conseillé pour oublier Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours au PSG, mais cela va ne pas continuer... En fin de contrat, l'international français pencherait vers un départ pour le Real Madrid. Une catastrophe qui va obliger alors le club de la capitale à s'activer pour remplacer Mbappé. Que faudra-t-il alors faire lors du prochain mercato estival ? Jean-Michel Larqué a répondu à la question.

Alors que Kylian Mbappé est dans sa 7ème saison sous le maillot du PSG, cela est visiblement sa dernière. En effet, celui qui rêve de jouer pour le Real Madrid depuis son plus jeune âge pourrait enfin réaliser son rêve. Libre à l'issue de la saison, Mbappé pourrait filer gratuitement chez les Merengue, obligeant alors le PSG à se pencher sur sa question de sa succession. Et forcément, le départ de Kylian Mbappé va provoquer un énorme chantier à Paris.

« Travaillez en profondeur, bâtissez quelque chose »

Interrogé par Le Quotidien du Sport , Jean-Michel Larqué s'est prononcé sur le mieux à faire en cas de départ de Kylian Mbappé du PSG. « Comment je remplace Mbappé si je suis à la tête du PSG ? Depuis que les Qataris sont au Paris Saint-Germain, on voit un milieu de terrain qui n’a jamais été au niveau. Il y a un moment, quand il y avait le trio Matuidi – Motta – Verratti, je me suis dit : voilà un milieu de terrain qui ressemble à un milieu de terrain digne du niveau européen. Mais depuis, c’est moyen dans ce secteur de jeu. Il y a beaucoup de poudre aux yeux, du Neymar, Mbappé, Messi, mais après… Travaillez en profondeur, bâtissez quelque chose … Cette année encore, on se demande qui va être titulaire au milieu. Heureusement qu’il y a le petit Zaïre-Emery… Mais si le meilleur joueur du milieu est un gamin de même pas 18 ans, il faut se poser des questions au niveau du recrutement » a-t-il ainsi expliqué.

Larqué et l'après Mbappé