Le PSG après l’équipe de France ? Un cadre de Deschamps répond !

Didier Deschamps compte depuis plusieurs rassemblements sur Ibrahima Konaté qui était le titulaire en charnière centrale avec Dayot Upamecano en équipe de France. Titulaire dans l’arrière garde de Liverpool, le natif de Paris se verrait bien à l’avenir arborer la tunique du PSG, mais certainement pas à l’instant T.

Depuis l’interview de Nasser Al-Khelaïfi accordée au Parisien en juin 2022, le projet sportif du PSG a été grandement renouvelé. Les strass et les paillettes, c’est une ère qui a été révolue. Un recrutement plus homogène a depuis été réalisé et des joueurs français déposent de plus en plus leurs valises au Paris Saint-Germain.

«Si je me vois au PSG ? Te dire non, ça serait te mentir»

Natif de Paris et passé par le Paris FC pendant sa formation, Ibrahima Konaté ne fermait pas la porte à une éventuelle venue au PSG à l’avenir pour le Canal Football Club ces dernières semaines. « Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG ? Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout ».

«C’est clair que j’ai envie de rester longtemps»