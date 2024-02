Le PSG lâche 100M€ sur le mercato, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a largement remanié son effectif, notamment le secteur offensif qui avait vu partir Neymar et Lionel Messi. Dans cette optique, les Parisiens ont notamment lâché 100M€ pour recruter Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Deux joueurs qui se sont bien acclimatés à Paris comme le souligne Bixente Lizarazu.

«Dembélé, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait»

« Dembélé, avec sa capacité de dribble, pour moi c'est une des meilleurs dribbleurs européens, sa qualité de vitesse et d'accélération, le fait qu'il soit droitier et gaucher le rend insaisissable, et c'est un cauchemar pour les défenseurs. Je suis très impressionné par sa constance au PSG. J'ai critiqué ses problèmes à la finition, mais il apporte tellement par sa qualité de dribble et de passe que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait », assure le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot avant d'évoquer la situation de Bradley Barcola.

«Barcola n'était pas attendu à ce niveau-là»