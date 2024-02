Le PSG a un atout majeur pour ce transfert à 130M€

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG va perdre Kylian Mbappé. Le club de la capitale préparerait donc la vie sans lui et voudrait mettre la main sur Victor Osimhen. Disposant d'une clause libératoire de 130M€, le Nigérian devrait quitter Naples à l'issue de la saison. Luis Campos pourrait d'ailleurs miser sur un atout majeur pour devancer la concurrence et convaincre l'attaquant de 25 ans.

Le PSG est déjà en train de préparer son recrutement pour cet été. Le départ de Kylian Mbappé étant presque acté, le club de la capitale a prévu du lourd sur le mercato. Les dirigeants parisiens veulent renforcer massivement les rangs de Luis Enrique dans tous les secteurs. En attaque, Luis Campos aurait notamment l’intention de revenir à la charge sur un dossier de l’été dernier.

Mbappé : L’Arabie Saoudite veut plomber le mercato du PSG https://t.co/3XqpVL045P pic.twitter.com/ycVLVuCinm — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Victor Osimhen pour remplacer Kylian Mbappé au PSG ?

En effet, le conseiller football du PSG garde toujours un œil sur Victor Osimhen. Le pensionnaire de la Ligue 1 avait tenté sa chance lors du dernier mercato estival avant d’être bloqué par Naples dans les négociations comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Malgré sa récente prolongation, l’international nigérian - qui dispose d'une clause libératoire de 130M€ - devrait quitter les Azzurri cet été. Pour le moment, il donnerait la priorité à la Premier League. Mais le PSG aurait un joker dans cette affaire.

Chelsea en difficulté à cause de la Ligue des champions