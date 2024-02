Mercato : Il laisse la place à Zinedine Zidane pour son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Thomas Tuchel ne restera pas à la tête du Bayern Munich la saison prochaine, un poste prestigieux s’offre à Zinedine Zidane, qui fait partie des pistes bavaroise. De son côté, Joachim Löw passe son tour alors que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne n’a pas rebondi depuis la fin de l’Euro en 2021.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a toujours pas repris du service malgré de nombreuses pistes évoquées pour le Français, qui désirait prendre la tête des Bleus après le Mondial 2022. Si Zizou a été évoqué du côté de l’OM ces derniers mois en cas de rachat par l’Arabie saoudite, une arrivée en Allemagne fait également parler.

Joachim Löw écarte le Bayern

Le Bayern Munich a en effet annoncé que Thomas Tuchel ne resterait pas à son poste à l’issue de la saison, offrant une opportunité à Zinedine Zidane, dans le viseur des dirigeants bavarois qui lorgnent également Xabi Alonso (Bayer Leverkusen). Joachim Löw écarte quant à lui une arrivée à Munich. « Le Bayern ne s'intéressera probablement pas à moi en tant qu'entraîneur et je ne m'intéresserai pas non plus au Bayern , a annoncé l’ancien sélectionneur allemand à Bild. J'ai toujours dit qu'un autre poste ici en Allemagne était hors de question pour moi ».

« Le Bayern Munich fait partie des clubs parfaits pour Zidane »