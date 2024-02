Mercato : Terrible nouvelle pour Zidane

Benjamin Labrousse

Après avoir récemment annoncé qu’il souhaitait reprendre du service, Zinédine Zidane s’est retrouvé convoité par le Bayern Munich. Toutefois, la priorité du club bavarois pour remplacer Thomas Tuchel serait Xabi Alonso. D’ailleurs, les dirigeants du club allemand seraient très confiants dans leur capacité à convaincre l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen. Explication.

Le prochain mercato estival pourrait être décisif pour Zinédine Zidane. Et pour cause, plusieurs cadors européens risquent de se séparer de leur entraîneur. Pour le Bayern Munich, cela a déjà été officialisé : Thomas Tuchel quittera le banc du club bavarois à l’issue de cette saison 2023-2024. Et à en croire le Corriere Dello Sport ainsi que Sky Sports , Zinédine Zidane fait partie des pistes envisagées par le Bayern Munich pour la succession de Tuchel.

Zidane vers le Bayern Munich ?

Une opportunité en or pour le Ballon d’Or 1998 de reprendre du service après son départ du Real Madrid en 2021 ? Récemment, Zidane confiait au micro de BeIn Sport qu’il souhaitait prochainement revenir sur un banc : « C'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout. Mais l'objectif c'est de revenir » . Selon le journaliste de Bild Christian Falk, le Bayern Munich est une destination qui plaît au Français. Néanmoins, Zinédine Zidane n’est pas l’option numéro une du club bavarois, qui priorise une arrivée de Xabi Alonso.

«Rummenigge a toujours été en contact avec Alonso»