Vente OM : Un coup de théâtre est annoncé

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, des rumeurs de rachat de l'OM fleurissent. C'est notamment l'Arabie saoudite qui pourrait racheter le club phocéen. Les Saoudiens s'étaient aussi montrés intéressés par l'AC Milan, mais le propriétaire de la formation italienne a fermé la porte à un rachat, ce qui pourrait concentrer les efforts de l'Arabie saoudite du côté de Marseille.

Le climat est tendu dans les tribunes du Vélodrome. Cela fait plusieurs semaines que des banderoles s'affichent dans l'enceinte de l'OM, appelant certains dirigeants marseillais à démissionner. Le président, Pablo Longoria est le premier visé, mais les supporters en veulent aussi à Frank McCourt.

McCourt ne veut plus mettre d'argent

Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt a dernièrement rendu fou les supporters de l'OM. L'actionnaire américain ne souhaiterait plus mettre la main à la poche pour le club phocéen. Une information qui a fait bondir les fans marseillais, choqués par le peu d'ambition de leur dirigeant.

OM : Gasset l’appelle, il annule ses vacances à Miami https://t.co/OQvTR457TO pic.twitter.com/pGOSS8ZLfZ — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

L'Arabie saoudite ne rachètera pas l'AC Milan