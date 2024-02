Ça chauffe avec un joueur de l'OM, il déballe tout

Arnaud De Kanel

Voix emblématique du football sur Canal+, France Télévisions, Orange et plus récemment pour le groupe M6, Denis Balbir avait été écarté de l'antenne suite à des propos homophobes tenus en off après la rencontre entre l'OM et Leipzig. Une double confrontation assez particulière pour lui qui avait dû calmer Bouna Sarr à l'aller en Allemagne dans les couloirs de la Red Bull Arena.

En 2018, l'OM réalisait l'une de ses plus belles épopées européennes en se qualifiant pour la finale de l'Europa League. Mais avant cela, les hommes de Rudi Garcia avaient réalisé un parcours fantastique marqué par la double confrontation face au RB Leipzig en quart de finale. Défaits à l'aller 1 but à 0, les Olympiens s'étaient imposés 5 buts à 2 au Vélodrome. Hors antenne, le commentateur de la rencontre, Denis Balbir, avait alors tenu des propos homophobes : « Je suis bien content pour ces pédés-là, arrogants au match aller, comme ils étaient sûrs de gagner... Enfoirés... » Bien que cela n'excuse pas cette sortie déplacée, le journaliste, qui en plus de cela venait de perdre son père, raconte qu'un épisode du match aller l'avait en quelques sortes poussé à dire cela.

«Timo Werner le chambrait dans le couloir»

Pour L'Equipe , Denis Balbir est revenu sur l'épisode de la double confrontation entre l'OM et le RB Leipzig. Et lors du match aller en Allemagne, il se rappelle qu'il avait dû calmer Bouna Sarr après un chambrage trop expressif de l'attaquant adverse Timo Werner dans les couloirs de la Red Bull Arena.

«Sarr était très énervé, je l'avais calmé»