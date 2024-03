OM : Après la tempête, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Embourbé dans une spirale négative en termes de résultats notamment, l’OM revit. Le club phocéen reste sur deux victoires consécutives, et espère réaliser la passe de trois sur la pelouse de Clermont ce samedi soir (21h). Présent en conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset a affirmé que ses joueurs étaient capables de beaucoup mieux.

L’OM de nouveau en confiance ? Qualifiés en 8èmes de finale de la Ligue Europa et auteurs d’une prestation aboutie face à Montpellier dimanche dernier (4-1), les hommes de Jean-Louis Gasset semblent revigorés. Néanmoins, le coach marseillais se veut lucide, et sait que de nombreux aspects sont encore à améliorer du côté de l’OM.

Gros coup dur annoncé pour l'OM https://t.co/GvYtH2JbPo pic.twitter.com/o3vkacDnky — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Ils sentent que c'est possible»

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de samedi soir face à Clermont, l’entraîneur de l’OM s’est livré sur la dynamique des siens, affirmant que ses joueurs se sentaient capables de faire mieux. « On a plein de choses à améliorer mais il faut monter d'un cran, ils sentent que c'est possible. Au niveau de l'état d'esprit et de l'agressivité, il faut garder le même cap » , a lâché Gasset dans des propos relayés par RMC .

«On avance, petit à petit»