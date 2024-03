OM : Gasset annonce une bonne nouvelle

Jean de Teyssière

L'OM était à nouveau plongé dans la crise en février, avec des résultats pas à la hauteur des ambitions du club. Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions et Jean-Louis Gasset a été nommé entraîneur. En deux matchs, l'entraîneur français a mené deux fois son équipe à la victoire et il estime que les joueurs sont en capacité de faire de grandes choses cette saison.

Neuvième de Ligue 1, l'OM n'est pas encore décroché du peloton de tête puisque les places européennes ne se trouvent qu'à cinq points. Si l'OM réussit à enchaîner les victoires, rien n'est impossible et Jean-Louis Gasset aimerait en tout cas aller en ce sens.

«Au niveau de l'état d'esprit et de l'agressivité, il faut garder le même cap»

En conférence de presse ce vendredi avant le match face à Clermont, ce samedi, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'OM, dévoile l'état d'esprit de ses troupes : « Pour le moment ça va. J'ai été de l'autre côté de la barrière, il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail, l'ambition, les sourires, je ne veux pas que ça retombe. Il faut rester en mode commando et continuer notre route et notre travail. On a plein de choses à améliorer mais il faut monter d'un cran, ils sentent que c'est possible. Au niveau de l'état d'esprit et de l'agressivité, il faut garder le même cap. »

