OM : Gasset annonce deux coups durs

Jean de Teyssière

La dynamique marseillaise s'est totalement renversée depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Au bord de la crise, l'OM a réussi à enchaîner deux victoires probantes, toutes compétitions confondues. Mais l'infirmerie continue de se remplir à l'OM, puisque Jean-Louis Gasset a annoncé deux nouveaux forfaits pour le match de ce samedi, face à Clermont.

Avec un effectif très resserré, la moindre blessure est un réel coup dur pour l'OM. L'une des bonnes nouvelles pour Jean-Louis Gasset est le retour de Jonathan Clauss, qui était suspendu face à Montpellier. Seulement, plusieurs joueurs de l'OM sont actuellement à l'infirmerie, pour des durées plus ou moins longues et deux autres titulaires viennent de les rejoindre...

Gasset fait le point sur l'infirmerie

Jean-Louis Gasset était présent ce vendredi en conférence de presse et a fait le point sur les joueurs de l'OM déjà présents à l'infirmerie : « Blanco est absent, Rongier a un rendez-vous avec le professeur lundi, Murillo a été opéré. Je l'ai vu en soins ce matin. »

Gigot et Veretout forfaits