Révolution a l’OM, les 3 futurs cracks à connaître !

Ces dernières années, l’OM a souvent été pointé du doigt au niveau de son centre de formation. Peu de jeunes talents de l’académie parviennent à atteindre les portes de l’équipe première, tandis que le temps de jeu accordé aux jeunes se veut plutôt maigre à Marseille. Néanmoins, le club phocéen est désormais plus attentif à ses « Minots ». L’occasion pour le 10sport de revenir sur 3 futurs cracks du club olympien.

Le mercredi 7 février dernier, le président de l’OM Pablo Longoria évoquait en conférence de presse sa satisfaction au niveau du centre de formation marseillais. « On est très contents du travail au quotidien des entraîneurs chez les jeunes. Il y a des améliorations sur l'état d'esprit et sur le physique » . Ces dernières années, peu de jeunes joueurs issus du centre de formation de l’OM ont réussi à accéder à l’équipe première. Cependant, il se pourrait que Marseille détienne une nouvelle génération prometteuse en ses rangs : « Au niveau individuel et collectif, on a une bonne génération avec les 2006 et les 2007. On doit améliorer toutes les infrastructures au club pour la formation. Je commence à considérer que les générations à venir étaient fortes » .



Cette saison, les « Minots » de l’OM ont réussi à faire parler d’eux. Et ce notamment par le biais de la Coupe Gambardella, équivalent de la Coupe de France au niveau U19. L’équipe menée par Christian Bracconi est ainsi engagée pour les quarts de finale de cette compétition, suite à son succès face au Mans en 8èmes (3-3, tab 5-6) le 25 février dernier. Surtout, les jeunes de l’OM ont sorti le PSG en 16èmes de finale, là aussi aux tirs au but (1-1, 5-4 tab, le 4 février). Une belle revanche pour les Phocéens, éliminés au stade des demi-finales du championnat U19 national par ces mêmes Titis Parisiens (1-2) en 2022-2023. Les Minots affronteront les U19 du Stade Rennais en quart de finale le 31 mars prochain, et espèrent réaliser un beau parcours en Gambardella. Pour cela, Christian Bracconi et son staff peuvent compter sur des jeunes particulièrement prometteurs.

1) Enzo Sternal

A commencer par Enzo Sternal. Né en mai 2007, l’attaquant de 16 ans est considéré par beaucoup comme le plus grand joyau du centre de formation de l’OM. Buteur sur penalty face au PSG en 8èmes de finales la Gambardella, Sternal est un offensif polyvalent. Grand manieur de ballon, le Franco-Algérien est capable d’évoluer sur plusieurs postes, comme l’avait confié l’ex-sélectionneur de l’équipe de France U16 et U17 José Alcocer auprès de la Provence : « Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hypertoniques » .



« Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et d'argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide » , poursuivait Alcocer en mars 2023. Né à Nancy et formé à l’ASNL, Enzo Sternal a rejoint les rangs du centre de formation de l’OM durant l’été 2022. Très suivi en équipe première, le crack marseillais a tapé dans l’œil de Gennaro Gattuso notamment, qui l’a convoqué plusieurs fois à l’entraînement avec les professionnels. International U17 Français, Sternal a également fait ses débuts avec la réserve de l’OM cette saison en National 3, le tout sous la houlette de la légende Jean-Pierre Papin.

2) Aboubaka DOSSO

Une équipe compétitive à toujours besoin d’un bon gardien. Et cette saison, les U19 de l’OM peuvent compter sur un ancien refuge du…PSG. Formé au sein du club parisien, Aboubaka Dosso a particulièrement brillé lors des dernières rencontres des jeunes Marseillais (deux dernières victoires acquises aux tirs au but en Gambardella notamment). Arrivé à Drancy après un passage à Paris, Dosso, né en janvier 2006, a rejoint l’OM l’été dernier, et son impact s’est déjà fait ressentir.



« À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers » . Journaliste pour Maritima , Karim Attab expliquait récemment auprès de Foot Mercato à quel point l’OM était satisfait de s’être attaché les services d’Aboubaka Dosso.



Toutefois, la gestion particulière des jeunes gardiens par l’OM pourrait compliquer la tâche pour l’ancien du PSG selon Karim Attab : « C'est un gardien félin, qui est grand. À mon avis, il va pouvoir continuer avec l’OM. Même si on s’est rendu compte, en ce qui concerne la politique des gardiens chez les jeunes, que Simon Ngapandouetnbu est en fin de contrat et n’a jamais vraiment eu sa chance » . Néanmoins, ce jeune gardien de 18 ans est clairement promis à un bel avenir, que ce soir à l’OM ou ailleurs…

