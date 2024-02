Révolution à l’OM, Longoria jubile !

Benjamin Labrousse

Faisant partie des plus grands clubs français, l’OM n’a toutefois jamais brillé pour son développement de talents. A Marseille, il est rare de voir un jeune du centre de formation se faire une place. Mais alors qu’un travail est rudement mené en interne à ce sujet depuis plusieurs saisons, le président Pablo Longoria s’est félicité des progrès réalisés en ce sens.

Cette saison à l’OM, plusieurs jeunes joueurs ont pointé le bout de leur nez. Avec Emran Soglo, Bilal Nadir, Noam-Tika Mayoka ou encore avec Amay Caprice, le club phocéen témoigne de sa volonté d’intégrer quelques jeunes talents au sein de son effectif. Si les temps de jeu de chacun restent très faibles, une progression au niveau de la gestion des jeunes est notable à Marseille, au plus grand plaisir de Pablo Longoria.

« Il y a des améliorations »

Présent en conférence de presse ce mercredi, le président de l’OM s’est réjoui du travail effectué avec les jeunes à Marseille : « On est très contents du travail au quotidien des entraîneurs chez les jeunes. Il y a des améliorations sur l'état d'esprit et sur le physique » , a confié l’Espagnol dans des propos relayés par La Provence .

« On a une bonne génération avec les 2006 et les 2007 »