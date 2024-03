Marcelino tacle l'OM, le vestiaire veut se venger

Benjamin Labrousse

Nommé entraîneur de l’OM l’été dernier, Marcelino avait finalement démissionné en septembre après une réunion houleuse entre dirigeants et supporters. Coup du sort improbable, l’Espagnol désormais sur le banc de Villarreal retrouvera le club phocéen en 8èmes de finale de la Ligue Europa. Amine Harit, lui, a affirmé que ce rendez-vous est attendu au tournant, notamment en raison des déclarations de Marcelino après son départ à Marseille.

Le 19 septembre 2023, une réunion de crise avait lieu à l’OM. Mais à la suite d’un entretien entre dirigeants et supporters qui a viré au fiasco, des conséquences terribles en avaient résulté. Si le président Pablo Longoria s’était mis (finalement à titre provisoire) en retrait de ses fonctions, Marcelino lui, avait démissionné de son poste d’entraîneur. Pour l’Equipe , le coach espagnol avait justifié les raisons de ce départ, en ne mâchant clairement pas ses mots à l’égard de l’OM et de ses supporters.

« C'est un club où créer un projet est absolument impossible »

« Ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club » , déclarait ainsi Marcelino. « J'ai fait vingt ans comme entraîneur, et presque vingt ans comme joueur professionnel auparavant, et je n'avais jamais vu cela de ma vie. Et je pense que je ne le verrai plus. En-tout-cas, je l'espère vraiment. Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible » .

« On sait que ça va être chaud »