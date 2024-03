Gasset dénonce un problème à l’OM

Hugo Chirossel

Si l’OM a enchaîné avec une troisième victoire consécutive samedi soir sur la pelouse de Clermont (1-5), Jean-Louis Gasset n’est pas totalement satisfait. Les Olympiens ont été rejoints au score en début de deuxième mi-temps et le technicien français a insisté sur les petits détails qui pourraient entamer la confiance de son équipe.

Et de trois. Après le Shakhtar Donetsk (3-1) et Montpellier (4-1), l’OM a décroché une troisième victoire d'affilée samedi soir sur la pelouse de Clermont (1-5). Les hommes de Jean-Louis Gasset se sont tout de même fait un peu peur en début de deuxième période après l’égalisation de l’ancien marseillais Bilal Boutobba.

« On a fait des fautes techniques au milieu incroyables »

« En première mi-temps, on a fait des fautes techniques au milieu incroyables. En seconde mi-temps, on arrive à se faire égaliser sur un but un peu gag. Ce sont ces petits détails qui font que la confiance peut s’envoler », a déclaré Jean-Louis Gasset à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par La Provence . L’OM a tendance à mal démarrer ses mi-temps et à encaisser des buts rapidement, ce qui avait déjà été le cas contre le Shakhtar Donetsk et Montpellier.

« Il faut faire très attention »