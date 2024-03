Jean-Louis Gasset à l’OM, c’est déjà historique !

Hugo Chirossel

Nommé entraîneur de l’OM à la place de Gennaro Gattuso le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a décroché sa troisième victoire consécutive depuis sa prise de fonction samedi sur la pelouse de Clermont (1-5). Ce qui lui donne déjà une bonne place dans l’histoire du club marseillais. Depuis Otto Gloria en 1962, aucun entraîneur n’avait aussi bien démarré à Marseille.

L’effet Jean-Louis Gasset se fait bel et bien sentir à Marseille. À la suite du départ de Gennaro Gattuso, l’OM a décidé de nommer le technicien français âgé de 70 ans au poste d’entraîneur. Un choix qui a beaucoup fait parler, mais qui porte ses fruits jusqu’à maintenant. Après le Shakhtar Donetsk (3-1) et Montpellier (4-1), les Olympiens ont enchaîné samedi soir avec une troisième victoire toutes compétitions confondues sur la pelouse de Clermont (1-5).

Du jamais vu depuis 1962

Un succès qui fait entrer Jean-Louis Gasset dans l’histoire de l’OM. En effet, il faut remonter à 1962 pour retrouver la trace d’un aussi bon démarrage pour un entraîneur à Marseille. À l'époque, c’est Otto Gloria qui était arrivé en cours de saison pour seulement quatre mois, à l’image de Jean-Louis Gasset. Le technicien brésilien avait enchaîné cinq victoires consécutives à son arrivée et l’OM ne s’était incliné qu’à trois reprises sous ses ordres : en quarts de finale de la Coupe de France face à Angers (1-0), en quarts de finale de la Coupe Charles Drago contre Lyon (0-1) et contre Valenciennes en championnat (2-0). Otto Gloria avait redressé la situation et permis au club marseillais de remonter en première division.

Le retour des ambitions européennes ?

La troisième victoire de Jean-Louis Gasset depuis qu’il est à Marseille redonne en tout cas le sourire et un peu d’espoir à l’OM. Après leur succès à Clermont, les Olympiens sont provisoirement sixièmes de Ligue 1, à cinq points que quatrième, le LOSC, ce qui les rapproche des places qualificatives pour la Ligue des champions. L’OM recevra le FC Nantes et ira à Rennes avant la trêve internationale, sans oublier la double confrontation face à Villarreal en huitièmes de finale de la Ligue Europa.