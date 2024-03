L'OM choisit son entraîneur et rate un énorme projet

Alexis Brunet

Pour prendre la succession d'Igor Tudor, Pablo Longoria avait fait appel à Marcelino. Cela a tourné au fiasco, puisqu'après une brouille avec les supporters, le coach espagnol la décidé de claquer la porte. Ce départ est vu comme un échec pour le président marseillais, qui estime qu'avec un peu plus de temps, l'actuel entraîneur de Villarreal aurait pu mettre en place ce qu'il voulait, et réussir à Marseille.

L'OM retrouve la Ligue Europa ce jeudi soir. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang ont l'occasion de prendre une option sur les quarts de finale, avec la réception de Villarreal. Cette rencontre sera évidemment marquée par le retour de Marcelino au Vélodrome. L'accueil des supporters marseillais, à leur ancien coach, risque d'être légèrement épicé.

Marcelino est parti de l'OM après seulement quelques mois

Marcelino n'a pas laissé une trace indélébile à l'OM. Il faut dire que le coach espagnol ne sera resté que quelques mois à Marseille. Ce dernier a décidé de quitter son poste, après une réunion houleuse avec des leaders de groupe de supporters, où le ton serait quelque peu monté.

Longoria regrette le départ de Marcelino