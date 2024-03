«Ils risquent de mettre le feu», il promet l’enfer à l’OM

Hugo Chirossel

Après s’être qualifié en battant le Shakhtar Donetsk, l’OM se prépare à affronter Villarreal jeudi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Deux clubs que connaît bien Robert Pirès, lui qui a porté les deux maillots au cours de sa carrière. Le champion du monde 1998 a prévenu les Marseillais avant cette double confrontation.

Après s’être qualifié face au Shakhtar Donetsk, l’OM retrouve Villarreal jeudi, pour son huitième de finale aller de Ligue Europa. Un club que connaît bien Robert Pirès, pour lequel il a joué de 2006 à 2010, quelques années après son passage à Marseille (1998-2000). Auprès de La Provence , l’ancien joueur de l’OM a expliqué ce qui attendait les Marseillais.

«C’est une équipe qui connaît bien la scène européenne»

« Évidemment, quand on parle de la Liga, les gens vont te parler du Real et du Barça. C’est normal et logique. Mais, attention, Villarreal, ça reste un club qui est connu en Espagne, reconnu même par son rapport au jeu, à son stade, à son petit palmarès tout de même. Ils ont déjà fait demi-finale de Ligue des champions, ils ont gagné la Ligue Europa en battant Manchester United. C’est une équipe qui connaît bien la scène européenne. Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, et ils n’ont peur de personne, mais c’est une véritable équipe qu’ils vont affronter, ça joue bien au ballon », a déclaré Robert Pirès.

«Si les joueurs de Villarreal ont la moindre chance pour le retour, ils risquent de mettre le feu»