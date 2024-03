L'OM annonce la couleur pour le grand retour de Marcelino

Thibault Morlain

Ce jeudi, l’OM va disputer son huitième de finale aller d’Europa League. Une rencontre face à Villarreal particulière puisqu’elle va marquer le retour de Marcelino au Vélodrome. Alors que cette histoire rajoute du piquant à la rencontre, du côté de l’OM, on l’assure : les retrouvailles avec Marcelino ne sont en aucun cas un sujet.

Le tirage au sort en a décidé ainsi et les chemins de l’OM et de Marcelino vont donc se recroiser ce jeudi. Quelques mois après avoir quitté le club phocéen, le désormais entraîneur de Villarreal va retrouver le Vélodrome. Un retour qui fait énormément sur la Canebière. Mais cela ne vaut visiblement que pour les fans de l’OM puisque pour le club phocéen, le cas Marcelino n’est pas évoqué en interne…

« On n'en parle pas trop »

En conférence de presse ce mercredi, Quentin Merlin n’a pas échappé aux questions sur Marcelino, qu’il n’a pourtant pas connu à l’OM. Le défenseur olympien a alors avoué sur l’entraîneur de Villarreal : « On n'en parle pas trop, on ne joue pas contre Marcelino mais contre Villarreal. Marcelino n'est pas une motivation en plus. On joue contre Villarreal ».

« On joue contre Villarreal »