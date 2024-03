OM : La réunion qui a tout changé avec cette star

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous Jean-Louis Gasset, l’OM s’est métamorphosé en l’espace de quelques jours, une réussite incarnée par Pierre-Emerick Aubameyang, enchaînant les buts sous le maillot phocéen après un début de saison difficile. Nommé conseiller sportif fin octobre, Medhi Benatia explique l’échange décisif avec son cadre.

Alors que ses premières prestations en début de saison avaient suscité l’inquiétude, Pierre-Emerick Aubameyang a fait taire les critiques depuis, devenant incontournable à l’OM. L’attaquant de 34 ans incarne ces dernières semaines le renouveau du club phocéen, qui reste sur cinq succès consécutifs au cours desquels il a inscrit 8 buts sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Un rôle de leader sur mais également en dehors du terrain.

« Je lui ai souligné qu’il était loin d’être cramé »

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Medhi Benatia s’est remémoré son premier entretien avec Pierre-Emerick Aubameyang datant de la fin octobre, lors de son intronisation comme conseiller sportif. « Avec Kondo (Geoffrey Kondogbia), c’est l’un des premiers que j’ai vus , raconte le Marocain qui a échangé avec les cadres du groupe. J’ai voulu responsabiliser les joueurs qui avaient pour moi de grandes obligations et Auba a été très réceptif, à l’écoute et humble. Je lui ai souligné qu’il était loin d’être cramé et que les datas montraient justement tout l’inverse ».

« Je lui ai dit : Tu ne peux pas te laisser abattre dans l’attitude »