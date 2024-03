OM : Marcelino annonce la couleur avant le choc !

Benjamin Labrousse

Ancien coach de l’OM, Marcelino a complétement manqué ses retrouvailles avec son précédent club jeudi dernier en Ligue Europa. L’entraîneur de Villarreal a subi une lourde défaite (4-0) au Vélodrome, et va retrouver le club marseillais pour le match retour ce jeudi (18h45). Présent en conférence de presse ce jeudi, Marcelino a annoncé la couleur.

L’OM a réalisé un gros coup. Désormais mené par Jean-Louis Gasset, le club phocéen a pris une belle option pour la qualification en quarts de finale de la Ligue Europa. Jeudi dernier, les Marseillais ont déroulé face à Villarreal (4-0). Marcelino, qui avait quitté son poste à l’OM en septembre dernier, a ainsi manqué son retour très attendu au Vélodrome.

« On était vraiment loin du compte »

Présent en conférence de presse avant le match retour ce jeudi (18h45), Marcelino a concédé que cette rencontre allait être compliquée pour Villarreal : « Nous allons jouer un match contre une très grande équipe, très supérieure à nous au match aller (0-4). On était vraiment loin du compte. On veut gagner ce match retour, on veut prouver que la différence entre les deux équipes n'est pas aussi grande qu'à l'aller. On voudrait avoir le stade plein, avec tout le monde derrière nous. L'équipe a en tout cas retrouvé une dynamique de résultats ces derniers temps, et dans le jeu aussi » , a ainsi lâché l’Espagnol dans des propos rapportés par l’Equipe .

« La remontada, ça fait un peu exploit, quelque chose d'épique »