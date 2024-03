OM : Riolo annonce un gros problème pour Gasset

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM s'est fait peur jeudi soir en 8e de finale retour de la Ligue Europa sur la pelouse de Villarreal, passant proche de la catastrophe. Et Daniel Riolo, qui n'a pas forcément été rassuré par le visage affichée par le formation de Jean-Louis Gasset, met déjà l'accent sur le calendrier chargé qui attend l'OM dans les semaines à venir avec la suite du parcours européen.

Après son large succès 4-0 la semaine dernière au stade Vélodrome, l'OM a finalement validé son ticket pour les quarts de finale de l'Europa League jeudi soir malgré une lourde défaite sur la pelouse de Villarreal (3-1). Un match bouillant, et qui n'a pas vraiment rassuré les observateurs comme Daniel Riolo qui s'inquiète des prochaines semaines pour l'OM.

Riolo préoccupé par le calendrier

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport , il annonce un problème à venir pour Jean-Louis Gasset avec le calendrier européen de l'OM : « Première défaite pour Gasset et elle est lourde. Dans cette équipe, on a une rotation qui n’est pas possible et ça montre beaucoup de points faibles dans une fin de saison où tu vas jouer quart de finale. C'est dans un mois c'est vrai, d'ici là ils ne vont jouer qu'une seule fois par semaine donc ça va leur faire du bien mais en championnat ils veulent remonter et ils peuvent. La Coupe d'Europe c’est aux alentours 11-18 avril, c'est un moment qui sera charnière dans leur saison », lâche Riolo.

« Faire comme si ce match n'avait pas existé »