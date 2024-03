La femme d’un joueur de l’OM fait le buzz

Jean de Teyssière

L'OM a eu chaud, très chaud face à Villarreal. A priori sereins après la victoire 4-0 au match aller, les hommes de Jean-Louis Gasset ne sont pas passés loin d'une catastrophe lors du match retour. Mené 3-0 à la 87ème minute de jeu, il suffisait que l'équipe de Marcelino marque encore un but pour filer en prolongation. Mais Jonathan Clauss a marqué le but du soulagement dans les dernières secondes et a célébré en mimant une «clim». Une célébration que n'a pas comprise sa femme.

En compétition européenne, gagner 4-0 au match aller est très souvent gage de qualification. On se souvient du PSG, en 2017, qui n'avait pas réussi à conserver cette confortable avance face au FC Barcelone (4-0, 1-6) et l'OM prenait le chemin pour imiter le club de la capitale face à Villarreal (4-0, 1-3). Finalement, Jonathan Clauss a libéré tout un peuple dans les dernières seconde, permettant à l'OM de filer en quarts de finale de la Ligue Europa.

«Il faisait froid à Villarreal ?»

A la 94ème minute de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang parvient à déborder sur le côté gauche, entre dans la surface et sert Jonathan Clauss, seul au second poteau. L'international français ne se fait pas prier pour inscrire le but de la libération, qui qualifie pour de bon l'OM en quarts de finale de la Ligue Europa. Après ce but, Clauss le fête en mimant des frissons, synonyme de clim. Une célébration bien connue des fans de football, mais visiblement pas de la compagne du buteur marseillais, Pauline, qui a dévoilé sur son compte Instagram la discussion qu'elle a eue avec celui-ci après le match : « Tu peux m'expliquer ta célébration ? Il faisait froid à Villarreal ? »

«Quand un match est chaud et que tu éteins tous les espoirs adverses, on dit que tu as mis une clim»