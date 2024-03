«Il a le boulard», un joueur de l’OM prend cher !

Jean de Teyssière

Passés proches de la catastrophe face à Villarreal en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa (4-0, 1-3), les joueurs de l'OM n'ont pas livré leur meilleur match depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Azzedine Ounahi a largement été pointé du doigt et Daniel Riolo a critiqué l'international marocain, qu'il estime ne pas être au niveau.

La prestation de l'OM face à Villarreal n'a pas été bonne. Hormis Chancel Mbemba, le onze de départ de l'OM a coulé face aux assauts répétés du sous-marin jaune, qui s'est mis à y croire après l'ouverture du score d'Etienne Capoue à la demi-heure de jeu. Heureusement pour le club phocéen, Jonathan Clauss a inscrit le but libérateur, permettant à l'OM de se qualifier pour les quarts de finale. Mais un joueur marseillais s'est attiré les foudres de nombreux observateurs du football.

«Il a un boulard pas possible...»

Après la défaite de l'OM jeudi face à Villarreal, qui ne l'a pas empêché de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa, Daniel Riolo a critiqué la prestation d'Azzedine Ounahi : « Il y a des mecs dans cette équipe qui ne sont pas de bons remplaçants. Tu as un mec comme Ounahi, désormais ce n’est plus possible. Ce n’est plus acceptable, tu ne peux plus rien lui excuser. On l'a excusé longtemps parce qu'il a eu des problèmes parce que ceci cela... Il est arrivé en janvier de l'année dernière, il a un boulard pas possible... Quand il est arrivé à l'OM, limite c'était pas assez grand pour lui parce qu’il avait fait une Coupe du monde stratosphérique selon lui... Donc limite, l'OM c'était une étape avant d'aller je ne sais pas où. Le match qu’il fait ce soir, c'est horrible ! C'est une pipe, c'est même exaspérant de le voir. »

L’OM tient son sauveur ! https://t.co/FpdA5Gwmty pic.twitter.com/9mA5vBvYlm — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

«Là, tu n’as pas le niveau de l'OM»