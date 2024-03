Un joueur de l’OM fait enrager Benatia, Riolo balance

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM il y a maintenant plus d’un an en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi ne répond toujours pas aux espoirs placés en lui. L’international marocain a été auteur d’une nouvelle prestation décevante jeudi soir face à Villarreal. Selon Daniel Riolo, ses prestations agaceraient au plus au point Mehdi Benatia.

« C’est une pipe, c’est même exaspérant de le voir . » Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots envers Azzedine Ounahi. Titulaire jeudi soir sur la pelouse de Villarreal (3-1), le milieu de terrain âgé de 23 ans a livré une nouvelle prestation décevante, loin d’être la première depuis son arrivée à l’OM.

Ounahi dans le viseur de Benatia

Depuis qu’il est à Marseille, Azzedine Ounahi n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien lors de la Coupe du monde 2022 et qui lui avait justement permis de rejoindre l’OM. Des performances décevantes qui commenceraient sérieusement à agacer Medhi Benatia d’après Daniel Riolo.

« Son comportement le saoule au plus haut point »