OM : Une star vient en aide à Gasset !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Défait par Villarreal (3-1), l’OM a craint le pire une semaine après sa large victoire sur le club espagnol au Vélodrome (4-0). Le but de Jonathan Clauss a permis aux Phocéens de respirer dans les dernières secondes de la partie, l’international français trouvant la faille grâce à une offrande de Pierre-Emerick Aubameyang, encore décisif.

Avec cinq victoires en autant de rencontres disputées à la tête de l’OM, Jean-Louis Gasset a vu sa série s’interrompre jeudi soir contre Villarreal, rêvant d’une remontada après son lourd revers au Vélodrome (4-0). En Espagne, l’Olympique de Marseille s’est fait peur et a dû attendre le but de Jonathan Clauss (90+4e) pour souffler, sur une offrande de Pierre-Emerick Aubameyang, encore lui.

Marcelino répond après son altercation avec un joueur de l’OM ! https://t.co/BQJ03zPWJH pic.twitter.com/DQOFx3m1Iv — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

10 buts en six matches pour Aubameyang

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, le Gabonais de 34 ans a délivré une passe décisive pour Jonathan Clauss et se retrouve de nouveau impliqué dans un but de l’OM. Comme le souligne Stats Foot , Aubameyang a contribué à 10 buts lors des six matchs officiels dirigés par Jean-Louis Gasset, avec 8 réalisations et 2 passes décisives.

Toujours décisif sous Gasset

Buteur et/ou passeur contre le Shakhtar Donetsk, Montpellier, Clermont, Nantes et donc Villarreal à deux reprises, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours été décisif depuis la nomination de Jean-Louis Gasset. Un véritable porte-bonheur pour l’entraîneur de 70 ans.