«Une pipe», Riolo dézingue un joueur de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa qualification pour les quarts de finale de l’Europa League, l’OM a tremblé en rendant une copie très décevante jeudi soir sur la pelouse de Villarreal. Azzedine Ounahi a rendu une pâle copie au cours de ce match, ce qui n’a pas échappé à Daniel Riolo qui s’est lâché sur le milieu de terrain marseillais.

L’OM s’est fait très peur ! Après son large succès en 8e de finale aller de l’Europa League face à Villarreal (4-0) la semaine passée, le club phocéen est passé tout proche d’une terrible remontada en Espagne. La formation de Jean-Louis Gasset s’est finalement qualifiée sur le fil (défaite 3-1), mais la performance d’Azzedine Ounahi avec l’OM au cours de cette partie a été largement pointée du doigt.

« C'est une pipe »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a dézingué Ounahi sur son niveau actuel avec l’OM : « Il y a des mecs dans cette équipe qui ne sont pas de bons remplaçants. Tu as un mec comme Ounahi, désormais ce n’est plus possible. Ce n’est plus acceptable, tu ne peux plus rien lui excuser. On l'a excusé longtemps parce qu'il a eu des problèmes parce que ceci cela... Il est arrivé en janvier de l'année dernière, il a un boulard pas possible... Quand il est arrivé à l'OM, limite c'était pas assez grand pour lui parce qu’il avait fait une Coupe du monde stratosphérique selon lui... Donc limite, l'OM c'était une étape avant d'aller je ne sais pas où. Le match qu’il fait ce soir, c'est horrible ! C'est une pipe, c'est même exaspérant de le voir », constate l’éditorialiste de RMC .

« Un touriste »