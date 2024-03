Un joueur de l’OM clashé, Gasset met les choses au clair

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, le journaliste Daniel Riolo n’a pas manqué de tacler Faris Moumbagna, resté sur le banc lors du huitième de finale retour de Ligue Europa contre Villarreal (3-1). Une décision assumée par Jean-Louis Gasset, qui a eu l’occasion de se justifier ce samedi en conférence de presse.

Recruté pour 8M€ cet hiver, Faris Moumbagna doit se contenter d’un rôle de doublure sous les ordres de Jean-Louis Gasset, avec trois entrées en jeu et une titularisation depuis l’arrivée du successeur de Gennaro Gattuso. Jeudi, ce dernier a d’ailleurs décidé de laisser son attaquant sur le banc face à Villarreal (4-0), ce qui n’a pas manqué de faire réagir le journaliste Daniel Riolo qui avait été interpellé quelques jours auparavant par Moumbagna sur les réseaux sociaux. « Il me semblait que c’était lui, le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait, ça veut dire qu’il n’est même pas assez bon pour être numéro 2 , lâchait-il cette semaine au micro de RMC. J’espère te connaître un jour quand je te verrais sur le terrain ». Ce samedi, Jean-Louis Gasset a justifié son choix avec l’attaquant de 23 ans.

Gasset s’explique

« L'effectif est construit de manière à éviter le scénario catastrophe. Quand je me suis retourné pour voir qui était resté, il restait deux jeunes de 18 ans et deux attaquants. D'accord? Et j'avais fait entrer Aubam et Harit à la mi-temps. C'est difficile quand vous voulez préserver le score et que vos attaquants sont déjà entrés en jeu à la mi-temps », a confié l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

« Il rentre quand il le peut »