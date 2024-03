Panique avec Gasset, l'OM va «s'effondrer» ?

Amadou Diawara

L'OM s'est fait peur ce jeudi soir contre Villarreal, mais les hommes de Jean-Louis Gasset ont tout de même composté leur billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Inquiet pour le club marseillais, Jérôme Rothen a estimé qu'il allait « galérer » contre le Stade Rennais ce dimanche après-midi.

Pour ses débuts à l'OM, Jean-Louis Gasset a frappé très fort. En effet, le coach français de 70 ans a remporté ses cinq premiers matchs avec le club marseillais. Toutefois, les hommes de Jean-Louis Gasset ont eu chaud contre Villarreal ce jeudi soir (défaite 3-1). Mais heureusement pour l'OM, la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa est bien acquise (grâce à la victoire 4-0 à l'aller).

«Ils vont galérer»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé que l'OM de Jean-Louis Gasset devait se ressaisir dès maintenant, et ce, pour ne pas risquer la catastrophe en Ligue 1 et l'élimination contre Benfica en Ligue Europa. « Contre Benfica, il faudra élever le niveau de jeu, mais ce n'est pas perdu d'avance. Il ne faut pas voir Benfica trop beau. On les a vu contre Toulouse » , a déclaré l'ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter un couche.

«Il va falloir prendre des points à Rennes»