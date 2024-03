OM : Gasset se prive d’un attaquant, Riolo jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à lâcher 8M€ pour recruter Faris Moumbagna. Méconnu du grand public, l'attaquant camerounais a débarqué essentiellement dans une perspective d'avenir, mais cela ne l'a pas empêché de se faire remarquer en dehors des terrains pour son clash avec Daniel Riolo. Et le journaliste en a d'ailleurs rajouté une couche jeudi soir après la défaite de l'OM à Villarreal.

Les débuts de Faris Moumbagna à l'OM ne sont guère convaincants. Recruté pour 8M€, l'attaquant camerounais est encore en phase d'adaptation, mais il s'est déjà fait remarqué pour son clash avec Daniel Riolo. En effet, alors qu'il pensait avoir été critiqué par le journaliste de RMC , le joueur marseillais a publié une story sur Instagram dans laquelle il ajoutait une chanson des rappeurs Booba et SDM intitulée « Dolce Camara » et dans laquelle on peut notamment entendre : « La mère à Riolo, le père à Riolo ». Le clash s'est d'ailleurs poursuivi jeudi soir après la défaite de l'OM à Villarreal (1-3) lors de laquelle Daniel Riolo s'étonne de s'apercevoir que Faris Moumbagna n'a pas du tout joué.

Riolo en rajoute une couche sur Moumbagna

« Il me semblait que c'était lui, le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait, ça veut dire qu'il n'est même pas assez bon pour être numéro 2. J'attends qu'il m'envoie encore une chanson car j'ai peur que les échos qu'on avait relayés, c'est-à-dire l'avis que je n'ai pas encore sur lui, parce que je n'ai pas d'avis sur lui », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Le mec même pas il rentre»