OM : Surprise, Gasset répond Riolo ?

Présent en conférence de presse ce samedi, Jean-Louis Gasset a notamment été interrogé sur le faible temps de jeu de Faris Moumbagna, qui n'est même pas entré en jeu contre Villarreal. Une situation qui avait d'ailleurs poussé Daniel Riolo à s'étonner. L'entraîneur de l'OM a donc peut-être répondu au journaliste.

Jeudi soir, après la défaite de l'OM sur la pelouse de Villarreal (1-3), Daniel Riolo n'avait pas manqué de s'étonner de l'utilisation de Faris Moumbagna qui n'est pas du tout entré en jeu alors que Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas titulaire. Une situation qu'il juge surprenante compte tenu du fait que le Camerounais a été recruté 8M€ justement pour assurer le rôle de doublure de l'ancien Gunner .

Riolo s'interroge sur Moumbagna

« Je suis toujours obligé de continuer à dire que je ne le connais pas. Donc cher Moumbagna, envoie-moi des chansons, des messages ou tout ce que tu veux parce que je continue à ne pas te connaître. J'espère te connaître un jour quand je te verrais sur le terrain. Le mec même pas il rentre. Dans un match comme ça, il ne joue même pas un peu... », confiait le journaliste de RMC au micro de l' After Foot . Jean-Louis Gasset lui a répondu en conférence de presse, justifiant l'utilisation de Faris Moumbagna.

Gasset lui répond ?