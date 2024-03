Du renfort arrive à l'OM, Gasset vend la mèche

Arnaud De Kanel

Pour finir la saison en beauté, Jean-Louis Gasset aura besoin d'un effectif au complet car l'OM joue sur deux tableaux. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à Rennes, le Montpelliérain a d'ailleurs annoncé que Jean Onana, Valentin Rongier et Samuel Gigot seront de retour après la trêve.

L'OM va entrer dans le sprint final. En plus de la Ligue 1, les Phocéens sont encore en lice en Europa League où ils affronteront Benfica en quarts de finale. Et pour Jean-Louis Gasset, il serait forcément préférable de pouvoir enfin compter sur un groupe au complet. Il a vendu la mèche sur plusieurs retours importants après la trêve.

Gasset fait le point

Il va y avoir du renfort à l'OM dans les prochaines semaines ! Ce samedi, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les blessés olympiens et les nouvelles sont plutôt bonnes puisque trois joueurs sont attendus.

«On va récupérer Gigot, Rongier et Onana après la trêve»